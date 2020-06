Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme sérieusement pour Ndombele !

Publié le 26 juin 2020 à 1h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG multiplie les pistes et se renseignerait sur Tanguy Ndombele en froid avec José Mourinho à Tottenham. Et l'ancien Lyonnais veut absolument partir.

Cet été, l'un des chantiers de Leonardo sera de renforcer le milieu de terrain du PSG. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image de celles menant à Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini ou encore Timéoué Bakaoyoko. Mais ces dernières heures, la piste menant à Tanguy Ndombele a refait surface. Un an après son arrivée à Tottenham, l'ancien milieu de terrain de l'OL souhaite déjà partir et verrait d'un très bon œil une arrivée au PSG. Et visiblement, il n'est pas prêt de changer d'avis.

Ndombele veut quitter Tottenham