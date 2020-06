Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Désiré par Zidane, Haaland scelle son avenir !

Publié le 26 juin 2020 à 12h30 par T.M.

Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est annoncé comme la prochaine référence au poste de buteur. De quoi faire rêver le Real Madrid, mais pour le Norvégien, un départ n’est actuellement pas prévu…

Si le Real Madrid est actuellement l’une des meilleures équipes du moment, la Casa Blanca pense également à l’avenir. Alors que les Merengue ont de quoi voir venir avec Ferland Mendy (25 ans), Achraf Hakimi (21 ans), Federico Valverde (21 ans), Martin Odegaard (21 ans), Vinicius Jr (19 ans), Rodrygo (19 ans), Takefusa Kubo (19 ans) et Reinier Jesus (18 ans), Florentino Pérez est toujours à la recherche des stars de demain pour asseoir un peu plus la domination du Real Madrid en Europe. Et actuellement, le rêve se nomme Kylian Mbappé. A 21 ans, l’attaquant du PSG n’est désormais plus un espoir, étant considéré par beaucoup comme le futur meilleur joueur du monde. Le Français pourrait ainsi être la future star offensive du Real Madrid et il pourrait pourquoi pas former un redoutable duo avec Erling Braut Haaland. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund fait lui aussi saliver le club madrilène. Mais ce dossier s’annonce très compliqué.

« Je ne pense donc pas à quitter à nouveau le club »

L’avenir d’Erling Braut Haaland pourrait s’écrire du côté du Real Madrid. Toutefois, pour le moment, le Norvégien a uniquement l’esprit tourné vers le Borussia Dortmund, un club qu’il n’entend pas quitter pour le moment. Et dans un entretien accordé à WAZ , Haaland l’a bien fait savoir, assurant : « Je ne pense pas trop à l'avenir, je vis dans le présent et je décide ici et maintenant ce qui est le mieux pour ma carrière. Pour cette raison, j'ai choisi le BVB avec une conviction totale en hiver. Dortmund est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai signé un contrat à long terme ici et, comme vous le dites, je viens d'arriver. Je ne pense donc pas à quitter à nouveau le club. Dans quel club j’aimerais jouer un jour ? Bien tenté. Question suivante ». Zinedine Zidane et Florentino Pérez sont donc prévenus, il va falloir s’armer de patience pour espérer voir Haaland sous le maillot du Real Madrid.

Un réel danger pour Benzema ?

Pour le moment, Erling Braut Haaland est donc encore loin du Real Madrid. Mais prochainement, il pourrait bien débarquer et ainsi venir concurrencer Karim Benzema. Si le Français est actuellement le numéro 1 à la pointe de l’attaque de Zinedine Zidane, ce statut pourrait bien changer avec le Norvégien. Depuis son arrivée chez les Merengue, l’ancien de l’OL n’a laissé aucune chance à ses concurrents (Higuain, Mariano, Morata), mais cette fois, le défi pourrait être plus grand. Et avec les années qui passent pour Benzema, ce dernier finalement avoir un rôle de mentor pour Haaland, le guidant ainsi pour réussir sous la tunique blanche.