Mercato - PSG : Thomas Meunier avait deux autres pistes XXL !

Publié le 26 juin 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Jeudi après-midi, Thomas Meunier a officialisé comme prévu son arrivée au Borussia Dortmund. Pourtant, l’ancien latéral droit du PSG disposait de deux autres options, et notamment une prestigieuse en Premier League.

« Le grand jour est arrivé ! J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund ! Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi. Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir ! ». Ce sont par ses mots diffusés sur les réseaux sociaux jeudi après-midi que Thomas Meunier (28 ans) a officialisé son arrivée au Borussia Dortmund après être arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Le latéral belge a donc trouvé son nouveau challenge, et pourtant, Meunier aurait pu opter pour deux autres destinations avec sa belle cote sur le marché.

Mourinho le voulait à Tottenham, l’Inter s’est également renseigné