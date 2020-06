Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 26 juin 2020 à 8h30 par T.M.

Jacques-Henri Eyraud l’a annoncé dernièrement, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Florian Thauvin. Et concernant l’avenir du joueur de l’OM, qui n’a pourtant plus qu’un an de contrat, la tendance ce confirme.

Avec la situation financière actuelle de l’OM, il va falloir s’attendre à des départs cet été. Mais qui ? Les regards se tournent notamment vers Florian Thauvin, qui était dernièrement l’une des plus grosses valeurs marchandes du club phocéen, et qui n’a également plus qu’un an de contrat. Toutefois, un départ ne semble pas prévu. Jacques-Henri Eyraud avait confirmé que Thauvin serait bien là la saison prochaine pour disputer la Ligue des Champions et dans l’entourage du Français, on assurait également qu’un départ n’était pas prévu. « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille », assurait ce proche.

« Il n'a que très peu d'intérêt à partir maintenant »