Mercato - PSG : Pour Thiago Silva, ça se précise !

Publié le 26 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Après avoir connu la Serie A au Milan AC, brièvement la Liga NOS à Porto, et la Ligue 1 avec le PSG, Thiago Silva devrait se lancer un nouveau challenge européen en Premier League la saison prochaine.

Le 30 juin prochain, le contrat de Thiago Silva arrivera à expiration. Au même titre qu’Éric Maxim Choupo-Moting et de Layvin Kurzawa qui pourrait carrément prolonger jusqu’en juin 2024, le PSG travaille actuellement pour rallonger l’aventure de ces joueurs en fin de contrat jusqu’à fin août. La raison ? Pour qu’ils puissent prendre part à la fin de la saison du PSG. Après quoi, Thiago Silva devra à 35 ans, bientôt 36 en septembre, trouver un nouveau club. Souhaitant disputer la Coupe du monde avec le Brésil en 2022, le défenseur central aurait l’intention de mettre toutes les chances de son côté en signant en faveur d’un club européen. Le10sport.com vous révélait en exclusivité ces derniers temps que Carlo Ancelotti l’avait contacté pour lui dresser le projet d’Everton. Et la tendance ne cesse de se confirmer les jours passants.

Thiago Silva a la cote en Angleterre !