Mercato - OM : La Ligue 1 prive Eyraud de deux jolis coups !

Publié le 26 juin 2020 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts à bas coûts, l'OM s'était positionné sur Anthony Musaba et Hassane Kamara, mais l'AS Monaco et l'OGC Nice ont été plus rapides, privant les Olympiens de deux jolis coups.

« Quant à Hassane Kamara, on a effectivement échangé avec Reims, avec qui on a d’excellents rapports. La négociation s’est extrêmement bien passée. Il devrait lui aussi nous rejoindre pour passer la visite médicale demain. L’indemnité de transfert est raisonnable, puisqu’elle oscillera entre 2 et 4 millions d’euros. On n’a pas besoin de dépenser des sommes folles pour se renforcer . » Il y a quelques jours, Julien Fournier directeur du football de l'OGC Nice, confirmait être proche d'un accord pour Hassane Kamara, latéral gauche du Stade de Reims. Un premier coup dur pour l'OM, qui visait ce joueur.

Musaba vers Monaco, Kamara à Nice

En effet, contraint de vendre avant de recruter, le club phocéen perd du temps sur le marché des transferts et voit filer de nombreuses pistes. Devancé par l'OGC Nice pour Hassane Kamara, l'OM pourrait également voir filer Anthony Musaba (19 ans) vers l'AS Monaco. Le jeune ailier droit néerlandais du NEC Nijmegen en deuxième division néerlandaise va en effet passer sa visite médicale avec le club du Rocher alors qu'il état également convoité par le Borussia Dortmund, Valence et l'Atlético de Madrid. L'OM voit donc filer deux jolis coups...