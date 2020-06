Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle dans le dossier Houssem Aouar ?

Publié le 26 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain dans le but de renforcer le secteur de l’entrejeu de Thomas Tuchel, Houssem Aouar pourrait bien quitter l’Olympique Lyonnais cet été. La pépite française disposerait effectivement d’un « droit au départ » !

Désireux de renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel, Leonardo aurait tourné son regard vers la Ligue 1 pour chercher quelques pistes. En plus de s’être positionné sur le dossier Eduardo Camavinga, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Houssem Aouar comme vous l’avait révélé le10sport.com il y a quelques mois. Formé à l’Olympique Lyonnais, le jeune joueur français est doté d’un énorme talent et a d’ailleurs explosé cette saison en Ligue des Champions en inscrivant un but et en délivrant 3 passes décisives en 5 apparitions dans la plus belles des compétitions européennes. Contractuellement lié à l’OL jusqu’en juin 2023, Aouar pourrait-il rejoindre le PSG dès cet été ? La réponse est oui !

Aouar possède un « droit au départ »