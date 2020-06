Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une aventure à l’étranger pour Ruffier ?

Publié le 26 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

À un de la fin de son contrat, Stéphane Ruffier pourrait se lancer un challenge exotique en s’engageant avec Galatasaray, le club turc formulant un intérêt. Néanmoins, le portier de l’ASSE compterait aller au bout de son contrat avec les Verts.

Comme Claude Puel l’a récemment assuré, Jessy Moulin sera le numéro un des Verts au poste de gardien de but au début de la saison prochaine. Lors d’un entretien accordé au Progrès , l’entraîneur de l’ASSE laissait donc indirectement entendre qu’un départ de Stéphane Ruffier était le bienvenu, le portier n’entrant plus dans ses plans. Le10sport.com vous révélait en exclusivité que Montpellier n’était pas une possibilité viable pour l’ancien international français, l’opération étant trop épineuse financièrement parlant. Une tout autre aventure se présenterait cependant à Stéphane Ruffier, qui fêtera son 34ème anniversaire en septembre prochain.

Galatasaray intéressé, le joueur déterminé à rester à l’ASSE