Mercato - PSG : Pini Zahavi prépare un nouveau très gros coup à Paris !

Publié le 26 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Grand artisan du transfert légendaire de Neymar au PSG en 2017, Pini Zahavi est toujours proche de la capitale et semble bien encore préparer un gros coup à Paris.

Trois ans après le transfert retentissant de Neymar, Pini Zahavi va-t-il encore faire les affaires du PSG ? C'est bien possible. Depuis l'arrivée de la star brésilienne à Paris, le super-agent israélien est très actif du côté du club de la capitale. Il a notamment facilité les vente de Lucas Moura et de Serge Aurier à Tottenham et tente aujourd'hui de placer Alex Telles au PSG. Mais ce dossier semble s'être refroidi pour le moment compte tenu des exigences du FC Porto qui pourraient pousser Leonardo à envisager la prolongation de Layvin Kurzawa. Mais Pini Zahavi a plus d'un tour dans son sac.

Ndombele, Telles, Alaba... Zahavi est partout !