Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Villas-Boas est passé à côté de ce coup à 4M€...

Publié le 22 juin 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, l'OM aurait coché le nom de Hassane Kamara. Toutefois, le club phocéen aurait été devancé par l'OGC Nice. Le défenseur du Stade Reims devrait parapher un contrat de 4 ans avec les Aiglons après sa visite médicale prévue ce lundi.

Depuis quelques saisons, l'OM doit bricoler dans le couloir gauche de sa défense. Hormis Jordan Amavi, André-Villas Boas ne dispose pas d'un véritable joueur de métier à ce poste. Lorsque son arrière gauche ne lui donne pas entière satisfaction ou n'est pas apte à jouer, le coach portugais n'a qu'une alternative : repositionner Hiroki Sakaï, formé à droite. Pour pallier ce problème, l'OM serait à la recherche d'un nouveau latéral gauche et aurait coché le nom de Hassane Kamara. Toutefois, André Villas-Boas ne serait pas seul sur ce dossier et aurait été devancé par l'OGC Nice. Selon les informations de Nice-Matin , divulguées ce dimanche, les Aiglons aurait déjà bouclé le transfert de Hassane Kamara. A en croire le média local, le défenseur du Stade de Reims devrait s'engager avec les Rouge et noir pour une somme avoisinant les 4M€.

«Hassane Kamara devrait nous rejoindre pour passer la visite médicale lundi»

Dans la foulée, Loïc Tanzi, journaliste chez RMC Sport, a confirmé la tendance. Selon ses dires, Hassane Kamara devrait bel et bien signer à l'OGC Nice. D'ailleurs, le défenseur de Reims devrait rejoindre le Sud de la France et passer sa visite médicale en Côte d'Azur ce lundi avant de parapher son contrat avec les Aiglons . L'OM n'aurait donc plus aucune chance de recruter Hassane Kamara. D'autant que Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, est sorti du silence pour annoncer l'arrivée du latéral de 26 ans à Europe 1 : « (...) Quant à Hassane Kamara, on a effectivement échangé avec Reims, avec qui on a d’excellents rapports. La négociation s’est extrêmement bien passée. Il devrait lui aussi nous rejoindre pour passer la visite médicale demain. L’indemnité de transfert est raisonnable, puisqu’elle oscillera entre 2 et 4 millions d’euros. On n’a pas besoin de dépenser des sommes folles pour se renforcer. »

Un contrat de 4 saisons à l'OGC Nice ?