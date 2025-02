«A deux doigts de jeter l'éponge» : Ses nerfs ont lâché à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un gros pétage de plombs samedi soir à la suite de la défaite de l'OM, Pablo Longoria s'en est violemment pris à la Ligue 1 et à l'arbitrage. Le président du club n'a pas supporté la décision d'exclure Derek Cornelius, et ses propos scandaleux pourraient se retourner contre lui. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il craque à cause de la pression.

Entré dans une colère noire à la suite du deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion, attribué à Derek Cornelius, Pablo Longoria a tenu des propos terribles envers le championnat français. Sur les réseaux sociaux, son attitude a beaucoup fait parler, puisque pour certains, son état était très suspect. Présent à l'OM depuis 2020, un club qui demande forcément de savoir gérer la pression, Pablo Longoria a déjà vu ses nerfs lâcher. Et il était passé tout près de claquer la porte du Vélodrome à cette époque.

OM - Longoria : La menace se confirme !

Longoria bouffé par la pression ?

Présent dans les tribunes présidentielles à Auxerre, Pablo Longoria s'est mis en colère après l'expulsion de Derek Cornelius. Le président espagnol a d'ailleurs dénoncé de la corruption dans la foulée dans une vidéo captée par une caméra de sécurité. Une attitude qui inquiète Pierre Ménès. « Je me demande si Longoria est dans son état normal. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux parler de cocaïne. Là, ce sont des accusations extraordinairement graves, que je ne veux pas corroborer, mais il est évident, quand tu vois la façon dont il tressaute dans la tribune, son attitude quand il arrive dans le couloir du vestiaire, ce n'est pas un mec dans un état normal » déclare Pierre Ménès dans Face à Pierrot sur sa chaîne YouTube.

«C'est peut-être trop dur nerveusement pour lui»

Par le passé, Pablo Longoria a déjà dû faire face à une situation difficile à l'OM. La saison dernière, alors que le club ne jouait plus les premiers rôles, la pression était plus difficile à supporter, puisque les attentes des supporters étaient loin d'être atteintes. « Alors, c'est peut-être trop de pression pour lui, et on le sait déjà. L'année dernière quand il y a eu la pression des supporters, il était à deux doigts de jeter l'éponge, alors c'est peut-être trop dur nerveusement pour lui » rappelle Pierre Ménès. Ce nouvel épisode ne joue pas vraiment en sa faveur...