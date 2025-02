OM - Longoria : La grosse sanction annoncée en direct…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la tourmente après avoir critiqué l'arbitrage suite à la défaite de l'OM contre l'AJ Auxerre (0-3), Pablo Longoria, président phocéen, pourrait subir une lourde sanction. C’est en tout cas le scénario évoqué par Stephen Brun, qui n’a pas manqué de rappeler que le club devait déjà se passer de son directeur du football Medhi Benatia, suspendu il y a quelques semaines.

Pablo Longoria est dans l'œil du cyclone après son craquage sur l’arbitrage qui a suivi la défaite de l’OM contre l’AJ Auxerre. Estimant avoir lésé, le président phocéen a dénoncé une « vraie corruption » en Ligue 1 et risque désormais une lourde sanction, lui qui est revenu sur ses propos ce lundi matin. Une sortie que regrette Stephen Brun, rappelant la suspension de Medhi Benatia prononcée le 30 janvier dernier par la commission de discipline de la FFF.

« Un mauvais sketch »

« Les termes utilisés par Pablo Longoria sont trop gros ! On aurait dit un mauvais sketch, dénonce l’ancien basketteur, aujourd’hui consultant chez RMC. Je sais pas ce qu’il se passe chez les dirigeants marseillais pour être rentrés dans cette psychose quotidienne sur l’arbitrage français alors que, globalement, la saison est plutôt cohérente, vous êtes deuxièmes de Ligue 1 pour un projet qui est neuf avec un nouveau coach, vous allez être en Ligue des Champions. (…) Je sais pas ce qu’ils cherchent vraiment, pour moi ils se trompent de combat, c’est l’OM contre le reste du monde et c’est un combat qui est perdu d’avance. Parler de corruption dans l’arbitrage français, il faut venir avancer des preuves, tu peux utiliser ce mot-là si tu montres des choses concrètes. »

« Longoria va aussi être privé de vestiaire après cette sortie-là »

« C’est dommage parce que ça remet tout en question sur ce que l’OM est en train de construire, sur le projet sportif qui est plutôt bon, ça remet beaucoup de discrédit sur les dirigeants de l’OM. Benatia est déjà suspendu et je pense que Longoria va aussi être privé de vestiaire après cette sortie-là, poursuit Stephen Brun. Il n’y a pas un mec chez les dirigeants marseillais qui est capable de calmer les choses (…) Je sais pas comment on peut se mettre dans ces états-là quand on est président de l’Olympique de Marseille (…) On est en train de passer pour la honte du football européen ! » Longoria encourt jusqu'à 12 matches de suspension pour un « comportement grossier/injurieux ».