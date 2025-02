OM - Longoria : La Ligue 1 sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En utilisant le mot « corruption » samedi après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre, Pablo Longoria a provoqué l’indignation d’une majeure partie des acteurs de la Ligue 1. Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a regretté des propos malvenus de son homologue marseillais et démenti toute corruption dans le championnat français.

Les réactions sont nombreuses depuis les propos chocs de Pablo Longoria, tenus après la défaite de l’OM face à Auxerre samedi soir (3-0). En utilisant le mot « corruption », le président marseillais n’a pas laissé la Ligue 1 indifférente et le FC Nantes, prochain adversaire des Olympiens, s’est inquiété des répercussions que cela pourrait avoir avant son déplacement au Stade Vélodrome.

« Il n'y a aucune corruption, c'est une certitude »

« Ils sont complètement paranos », a confié un dirigeant à L'Équipe, sous couvert de l’anonymat. « Il n'y a aucune corruption dans l'arbitrage français. J'aime beaucoup Pablo, je sais aussi comment il vit les matchs et les après-matchs. Je le répète, il n'y a aucune corruption, c'est une certitude », a assuré le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère. « Pour quatre situations litigieuses. Un arbitre n'a que deux yeux et un seul angle de vue. À la vitesse où ça va, avec des joueurs qui trichent de temps en temps, il ne peut pas ne pas se tromper. C'est aussi pour ça qu'il y a le VAR, pour rectifier avec des situations parfois sujettes à interprétation. Mais il est impossible de remettre en cause l'intégrité morale des arbitres. »

« Il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche »

Jean-Pierre Rivère a également regretté les propos de Pablo Longoria sur la Ligue 1, qu’il a qualifié de « championnat de merde ». C’est « très malvenu », estime le président de l’OGC Nice, dans un contexte où le football français traverse une nouvelle crise liée à ses droits TV. « La Ligue est en souffrance, avec beaucoup de problèmes, il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. »