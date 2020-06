Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Leonardo est confirmée !

Publié le 26 juin 2020 à 7h15 par La rédaction

Comme analysé par le10sport.com, Leonardo vise à bâtir son projet autour du duo Neymar-Mbappe. Cela n’est pas sans conséquence sur la force de frappe sur le mercato. Analyse.

Comme le10sport.com l’avait analysé il y a plusieurs mois, la stratégie de Leonardo pour le PSG passait par le maintien en place du duo Neymar-Mbappe, autour duquel il souhaitait bâtir pour l’avenir. En conséquence, le PSG allait plancher sur un recrutement avant tout axé sur le rapport qualité-prix, sachant que le club de la capitale n’aurait pas la marge de manœuvre suffisante pour des investissements lourds.

Bâtir sur le rapport qualité-prix autour de Neymar-Mbappe