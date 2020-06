Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il est la priorité de Leonardo, mais ne sera pas bradé…

Publié le 26 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Piste prioritaire de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Sergej Milinkovic-Savic dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec la Lazio Rome. La direction romaine aurait fixé son prix à… 100M€ !

Ces dernières semaines, une priorité de Leonardo s’est dégagée. Fin mai, le10sport.com vous révélait d’ailleurs en exclusivité que le PSG avait formulé une première offre de 60M€ à la Lazio pour s’attacher les services de Sergej Milinkovic-Savic. La proposition en question a été rejetée par le club romain qui semble attendre, toujours selon nos informations, une indemnité de transfert de 85M€. Un prix jugé très élevé par Leonardo et la direction du PSG, alors que le football traverse des temps difficiles d’un point de vue économique à cause du Covid-19. Cependant, le président Claudio Lotito se montrerait encore plus gourmand.

100M€ ou rien pour Milinkovic-Savic ?