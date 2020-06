Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappe... Un «message fort» est lancé par Leonardo !

Publié le 26 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Leonardo a récemment assuré que Kylian Mbappé était l'avenir du PSG, Eric Di Meco estime que le message envoyé par le dirigeant brésilien est très fort.

« Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble ». Dans les colonnes du JDD , Leonardo annonçait sa volonté de conserver Kylian Mbappé afin d'en faire le futur du PSG. Eric Di Meco, qui analyse la sortie du directeur sportif parisien, estime que cette sortie n'a rien d'anodin.

«Le message de Leonardo est fort»