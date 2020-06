Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point du clan Ansu Fati sur son avenir !

Publié le 25 juin 2020 à 15h00 par T.M.

Ces derniers jours, il était question d’offres XXL de la part de Manchester United pour Ansu Fati. Faut-il craindre un départ de la pépite du FC Barcelone ? Le père du principal intéressé s’est confié.

A seulement 17 ans, Ansu Fati est la nouvelle pépite du FC Barcelone. Et malgré son âge, le protégé de Quique Setien prend de plus en plus d’importance. Ce mardi, face à Bilbao, lors de son entrée en jeu, l’Espagnol a montré qu’il pouvait faire de grosses différences. A l’avenir, il va donc falloir compter sur Ansu Fati. A moins que son avenir s’inscrive loin de la Catalogne. En effet, le joyau blaugrana est courtisé et dernièrement, des offres de 100M et 150M€ de la part de Manchester United ont été évoquées. Des sommes qui auraient été refusées par Josep Maria Bartomeu, s’en remettant alors à la clause libératoire de 170M€. Le Barça pourrait d’ailleurs vite réagir en proposant un nouveau contrat à Ansu Fati, faisant au passage monter sa clause libératoire à 400M€.

« Que pouvons-nous demander de plus ? »