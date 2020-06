Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire plus que ça pour Milinkovic-Savic...

Foot - Mercato - PSG

25 juin 2020

Les dirigeants de la Lazio ne devraient pas du tout simplifier la tâche de Leonardo et du Paris Saint-Germain, pour Sergej Milinkovic-Savic.

Il est tout simplement la grande priorité de Leonardo, en ce mercato estival. Nous vous expliquons sur Le 10 Sport que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a entamé des négociations avec la Lazio, pour Sergej Milinkovic-Savic. Une première offre de 60M€ a été faite selon nos informations, mais elle a été refusée par le club romain, qui a lancé un message clair au PSG. « Nous n’avons pas besoin de vendre, mais nous ne mettons aucune barrière pour autant » a expliqué le directeur sportif laziale Igli Tare. « Il partira si et seulement si des offres qui lui conviennent et qui nous conviennent, nous parviennent. Dans le cas contraire, il restera avec nous et nous serons très heureux de continuer avec lui ».

Lotito ne compte pas brader Milinkovic-Savic