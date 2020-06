Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati ferait débat au Barça…

Publié le 26 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est en proie à des difficultés financières, le cas Ansu Fati amènerait certains dirigeants blaugrana à ouvrir la porte à une vente à l’intersaison.

Révélation de la saison du FC Barcelone, le jeune Ansu Fati (17 ans) semble avoir fait tourner la tête de Manchester United. La presse espagnole, et plus précisément SPORT , révélait une approche de Jorge Mendes, proche de l’Espagnol, au nom de Manchester United. Très intéressé par l’idée de mettre la main sur le joyau blaugrana, le club mancunien aurait demandé, par l’intermédiaire de Jorge Mendes, au FC Barcelone si Ansu Fati pourrait être disponible sur le marché cet été. Une potentielle offre de 100, voire 150M€ a été évoquée dans la presse. Guillem Balague, journaliste pour la BBC et le média ibérique, assurait récemment que cette approche de l’agent portugais remontait à janvier. La réponse du Barça aurait été négative, Josep Maria Bartomeu souhaitant conserver Ansu Fati. Mais la direction catalane ne semblerait pas être sur la même longueur d’onde que son président.

Une partie de la direction en faveur d’une vente d’Ansu Fati