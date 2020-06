Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire preuve de patience pour Ndombele…

Publié le 26 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Si le PSG est annoncé parmi les prétendants de Tanguy Ndombele, le joueur de Tottenham serait toutefois encore loin d’être parti…

Entre Tanguy Ndombele et José Mourinho, le divorce serait consommé. Une relation conflictuelle qui aurait d’ailleurs amené le Français a lâché à son entraîneur qu’il n’avait plus l’intention d’évoluer sous ses ordres. Forcément, cela a jeté un froid sur l’avenir du milieu de terrain à Tottenham. Après seulement un an, l’heure du départ pourrait donc sonner et parmi les prétendants à l’affût, on retrouverait notamment le PSG et le FC Barcelone. Ndombele pourrait donc venir l’entrejeu de ces deux clubs, qui devront toutefois faire preuve de patience.

Pas de départ dans l’immédiat ?