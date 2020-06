Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une explication trouvée pour cet échec à 4M€ ?

Publié le 26 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Annoncé à l’OM, Hassane Kamara a finalement préféré quitter Reims pour l’OGC Nice. Un choix qui pourrait facilement s’expliquer notamment d’un point de vue financier.

Avec la participation en Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM doit renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Et malgré les problèmes financiers actuels du club phocéen, le Portugais attendrait notamment l’arrivée d’un attaquant, d’un milieu de terrain et d’un défenseur. Derrière, le cas de la doublure de Jordan Amavi fait d’ailleurs parler depuis l’été dernier. Devant bricoler pour suppléer le latéral français, Villas-Boas avait notamment coché le nom d’Hassane Kamara, latéral de Reims. Dans un dossier annoncé à 4M€, c’est finalement l’OGC Nice qui a raflé la mise. De quoi remettre en question le pouvoir d’attractivité de l’OM ?

« Les clubs vendeurs seront toujours plus gourmands avec Marseille »