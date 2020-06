Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de Villas-Boas relancée par une offre à 40M€ ?

Publié le 25 juin 2020 à 15h15 par La rédaction

Annoncé les tablettes d’André Villas-Boas à l'OM, Diogo Leite pourrait toutefois déposer ses valises à Valence. Le club espagnol serait proche de faire une offre intéressante pour deux joueurs du FC Porto.

Avec l’arrêt prématuré de la Ligue 1 en raison de l’émancipation malheureuse du coronavirus, l’Olympique de Marseille s’est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Même si le championnat est totalement arrêté, les dirigeants de l’OM s’activeraient en coulisses pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Ainsi, le club phocéen se serait positionné sur Diogo Leite, jeune défenseur central du FC Porto. Toutefois, un club espagnol serait bien décidé à piquer la piste de Villas-Boas...

Esteves et Leite pour 40M€ !