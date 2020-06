Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les quatre options les plus probables qui s’offrent désormais à Cavani…

Publié le 25 juin 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 25 juin 2020 à 14h34

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani s’apprête à quitter le club de la capitale dans les prochains jours. Plusieurs clubs ont déjà pris position pour le récupérer, et le buteur uruguayen dispose donc de quatre options concrètes…

C’est désormais acté, Edinson Cavani va quitter librement le PSG cet été. Sous contrat jusqu’en à la fin du mois de juin, l’ancien joueur de Naples a d’ores et déjà décidé de ne pas prolonger l’aventure jusqu’au mois d’août pour terminer la campagne de Ligue des Champions qui se tiendra à Lisbonne : « Edi est vraiment peiné que l'histoire se termine de cette façon. Mais, quand bien même il aurait accepté de signer deux mois de plus, il n'aurait même pas pu faire ses adieux puisque les matches devraient avoir lieu à huis clos », a confié un membre de l’entourage de Cavani à L’Equipe ce jeudi. Mais de quoi sera fait l’avenir du numéro 9 du PSG ?

Cavani a l’embarras du choix…

Le quotidien sportif a fait un point sur les différents courtisans d’Edinson Cavani sur le marché des transferts, et les options de prestige ne manquent pas pour l’international uruguayen : l’Atlético de Madrid, qui était déjà proche de le recruter l’hiver dernier, est toujours sur les rangs et Diego Simeone apprécieraient énormément son profil. Par ailleurs, alors que l’Inter Milan pourrait perdre Lautaro Martinez (en partance pour le FC Barcelone), le club nerazzurro pourrait jeter son dévolu sur le joueur du PSG afin de pallier cet éventuel départ. Et enfin, Cavani dispose de deux options concrètes en Premier League : Manchester United et Newcastle. D’ailleurs, cette destination anglaise ne serait pas pour lui déplaire.

Le PSG va devoir tourner la page