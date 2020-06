Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tarif est déjà fixé pour Mattéo Guendouzi !

Publié le 26 juin 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais annoncé sur le départ à Arsenal, Mattéo Guendouzi intéresserait de nombreux cadors européens comme le PSG, Barcelone et le Real Madrid. Et son prix de départ aurait été fixé à 40M€ par les Gunners.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, Mattéo Guendouzi (21 ans) dispose d’une grosse cote à l’étranger puisque le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent de très près la situation du jeune talent français d’Arsenal. Inscrit sur la liste des transferts, Guendouzi semble donc bien parti pour changer d’air, et le PSG serait également à l’affût pour récupérer son ancien milieu de terrain dont le contrat court jusqu’en 2022 avec les Gunners . Mais à quel prix Leonardo pourrait recruter Guendouzi au PSG ?

Arsenal réclame 40M€