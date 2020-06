Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait déjà tranché pour l’avenir de Mitroglou !

Publié le 26 juin 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Kostas Mitroglou ne semble pourtant plus faire partie du projet McCourt, et son sort serait d’ores et déjà scellé pour cet été. Explications.

Attendu comme le fameux grand attaquant du projet McCourt au moment de son arrivée à l’OM en 2017 (en provenance du Benfica Lisbonne pour 15M€), Kostas Mitroglou n’a jamais vraiment réussi à convaincre. Le buteur grec, désormais âgé de 32 ans, a d’ailleurs été contraint à l’exil ces derniers mois puisqu’il vient d’enchainer deux prêts successifs à Galatasaray puis au PSV Eindhoven. Et même s’il lui reste encore une année de contrat avec l’OM, Mitroglou ne devrait pas s’éterniser cet été à son retour sur la Canebière…

Départ déjà acté pour Mitroglou ?