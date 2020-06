Foot - Mercato - PSG

Mercato : Les choix du PSG sont faits !

Publié le 26 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Avec la contrainte d’une enveloppe de recrutement basse cet été, du fait du choix de conserver le duo Neymar-Mbappe, un tri devient possible parmi les cibles du PSG. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien effectue le point sur le mercato parisien, indiquant qu’aucun grand départ n’était programmé à part ceux de Thiago Silva et Cavani libres, et que le club avait une enveloppe de 70 millions d’euros pour recruter à quatre poste : un défenseur central, un arrière latéral droit, un milieu défensif et un attaquant.

Au revoir définitif pour Koulibaly et Pogba

Il est donc d’ores et déjà possibles de tirer un trait sur un certain nombre de dossiers, qui n’auraient pu être activés qu’en cas de grosse vente de Neymar. Ainsi les cas de Kalidou Koulibaly, pour qui Naples exige 100M€, Lucas Henandez, que le Bayern valorise à 80M€, ou encore Paul Pogba, peuvent être définitivement oubliés pour Paris. En revanche, d’autres restent ouverts, comme Tiémoué Bakayoko, que Chelsea ne souhaite pas conserver, ou Pierre-Emerick Aubameyang, très apprécié par Tuchel, polyvalent et dont le transfert pourrait tourner autour de 40M€ puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal.