Mercato - PSG : Un transfert colossal en préparation avec Guendouzi ?

Publié le 26 juin 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Actuellement en grande difficulté avec Arsenal, Mattéo Guendouzi pourrait quitter le club londonien cet été. Et en plus d’intéresser le Real Madrid et Barcelone, le jeune milieu de terrain français figurerait sur les tablettes du PSG.

L’été s’annonce déjà mouvementé pour Mattéo Guendouzi (21 ans) ! Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, le Real Madrid et le FC Barcelone en pincent pour le jeune milieu de terrain français, lui qui se trouve dans une position délicate à Arsenal où il aurait été placé sur la liste des transferts. Formé au PSG et révélé ensuite du côté de Lorient, Guendouzi avait pourtant réussi à faire son trou depuis son arrivée à Arsenal en 2018, et Leonardo, dans son éternelle quête de renfort au milieu de terrain, pourrait d’ailleurs profiter de cette situation délicate pour rapatrier le jeune talent français au Parc des Princes.

Le PSG à l’affût pour Guendouzi ?

Téléfoot annonce que le PSG ferait partie des prétendants en course pour arracher la signature de Mattéo Guendouzi cet été. Néanmoins, s’il souhaite rafler la mise avec le jeune milieu de terrain français sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Arsenal, Leonardo devra affronter une concurrence colossale : en plus du Real Madrid et du Barça, Guendouzi intéresserait également l’Atlético de Madrid et l’Inter selon Téléfoot . Une liste de prétendants qui devrait logiquement faire monter les enchères pour le PSG…