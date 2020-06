Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un nouveau plan pour Donnarumma !

Publié le 26 juin 2020 à 11h15 par A.D.

Depuis son retour au PSG, Leonardo voudrait s'attacher les services de Gianluigi Donnarumma. Pour parvenir à ses fins, le directeur sportif parisien espérerait voir le jeune portier ne pas prolonger avec le Milan AC pour le récupérer gratuitement à l'été 2021.

En fin de contrat en juin 2021, Gianluigi Donnarumma aurait alarmé Leonardo. Ancien du Milan AC, le directeur sportif du PSG serait tombé sous le charme du gardien de 21 ans et souhaiterait profiter de sa situation pour le récupérer. Selon les informations de Calciomercato.com , Leonardo serait même prêt à faire preuve de patience et à attendre un an pour recruter Gianluigi Donnarumma gratuitement.

Un assaut remis à plus tard pour Gianluigi Donnarumma ?