Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le dossier Donnarumma toujours actif au PSG ? La réponse !

Publié le 26 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

Certains médias italiens indiquent que Gianluigi Donnarumma, le gardien du Milan AC, serait toujours visé par le PSG cet été. Que faut-il en penser ?

Certains médias italiens annoncent aujourd’hui que le Paris Saint-Germain garderait position sur le dossier Donnarumma, n’excluant pas de lui transmettre un contrat XXL pour le convaincre, alors que sa prolongation serait clairement à l’étude du côté du club rossonero . Que faut-il en penser ?

Intox en vue d’une prolongation à Milan ?

Tout cela apparaît plutôt comme un mouvement du clan Donnarumma afin de faire pression sur le Milan AC, car il est évident qu’avec une enveloppe de 70M€ sur le mercato, le PSG n’a pas l’argent pour financer un deal comme celui de Donnarumma cet été, et ce d’autant plus que le club ne cherche pas de gardien de but titulaire, Keylor Navas ayant apporté entière satisfaction. S’il est probable que Paris garde un œil sur Donnarumma, c’est dans une optique de long terme et certainement pas en vue d’une offensive cet été.