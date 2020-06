Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Cavani refuse de baisser son prix

Publié le 26 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Depuis plusieurs mois, Cavani refuse de baisser son exigence salariale alors qu’il ne trouve pas preneur à ce prix. Il y a une explication à cela. Elle vient de se confirmer. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Edinson Cavani maintient une exigence salariale élevée, autour de 12 millions d’euros net annuel, alors que ce montant est hors de portée des clubs qui se sont concrètement positionnés pour le faire signer. Le Barça, dont Sky Sports Italia avait révélé qu’il songeait à Cavani en cas d’échec sur Lautaro Martinez, pourrait éventuellement avoir la capacité de le faire, mais en l’état, il n’a pas avancé ses pions. Le10sport.com avait analysé que cela signifiait probablement que le buteur uruguayen était en attente d’offres de la part de clubs de Premier League, les seuls qui paraissent en mesure de s’aligner sur ses exigences financières.

La Premier League comme prévu…