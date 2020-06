Foot - Mercato - OM

Mercato : Le scénario espéré par l’OM pour Thauvin

Publié le 26 juin 2020 à 0h00 par A.M.

Alors qu’il apparaît clair que Florian Thauvin est dans l’optique de rester cet été pour aller au bout de son contrat, un scénario reste espéré par l’OM. Analyse.

Pour Le Phocéen , un membre de la garde rapprochée de Florian Thauvin a fait le point concernant l’avenir du joueur à Marseille : « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Pourquoi prendre des risques dans ces conditions, alors que tous les voyants sont au vert pour lui ? Avec ce mercato complètement bouleversé, beaucoup de clubs ne savent pas s'ils vont jouer la coupe d'Europe et le marché va durer trois mois, confirme notre source. Évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Flo va reprendre la saison début août et le mercato va durer jusqu'en octobre. Il suffit qu'il fasse quatre ou cinq grands matches pour éveiller l'intérêt d'un grand club, mais à partir du moment où il va commencer la saison avec l'OM, jouer la Champions League et être libre à partir de janvier, on ne voit pas l'intérêt de partir ».

Le début de saison décisif

Cette position du clan Thauvin apparaît tout à fait logique. L’OM la connaît depuis plusieurs mois, et il apparaît, dans ces conditions, totalement illusoire d’anticiper un transfert du joueur cet été. Au sein de l’état-major phocéen, on a sans doute compris que la seule opportunité était désormais que Thauvin réalise un début de saison canon au point de susciter une offre XXL d’un grand club européen, le seul scénario susceptible de susciter une interrogation chez le joueur, et pourquoi pas d’inverser la donne. Au sein de l’état-major, où l’on a stoppé pour l’instant toute démarche sur le mercato pour Thauvin, il est clair que c’est aujourd’hui le scénario espéré, afin d’éviter un départ du joueur libre en juin 2021..