Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce danger XXL qui se confirme pour Aubameyang !

Publié le 26 juin 2020 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Pierre-Emerick Aubameyang figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, du Real Madrid et de l'Inter. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la Juventus est prête à se mêler à la lutte pour l'attaquant d'Arsenal.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang serait de plus en plus incertain. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'attaquant de 31 ans pourrait faire ses valises et quitter Arsenal cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, au FC Barcelone et à l'Inter. En effet, ces trois écuries seraient prêts à profiter de la situation contractuelle de Pierre-Emerick Aubameyang lors du prochain mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la Juventus est également sur les rangs, puisqu'elle s'est renseignée sur la situation de l'international gabonais.

Intérêt confirmé de la Juve pour Aubameyang