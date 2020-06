Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud toujours en difficulté pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 26 juin 2020 à 14h30 par T.M.

Pour lancer la phase 2 du projet de Frank McCourt à l’OM, Jacques-Henri Eyraud est toujours à la recherche de son « Head of Football », celui qui est censé faire oublier Andoni Zubizarreta. Une quête qui commence à s’éterniser et les avancées semblent minimes…

Le 14 mai dernier, l’OM faisait le choix de se séparer d’Andoni Zubizarreta. Arrivé au début du projet de Frank McCourt, le directeur sportif espagnol était censé apporter toute son expérience pour mettre le club phocéen sur de bons rails. Toutefois, après un peu plus de 3 ans sur la Canebière, l’ancien du FC Barcelone n’avait pas vraiment un bilan flatteur. Une page se tourne donc à l’OM et la phase 2 du projet McCourt serait en préparation. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud chercherait un « Head of Football », chargé de prendre les commandes de tout le secteur sportif. Des recherches qui font énormément parler ces dernières semaines. Et si plusieurs noms reviennent régulièrement, cela ne semble pas être si avancé que cela.

Ça bloque pour Olivier Pickeu

Dernièrement, Olivier Pickeu était annoncé comme le candidat numéro 1 pour occuper ce poste de « Head of Football » à l’OM. Mais où ça en est aujourd’hui pour l’ancien manager du SCO d’Angers ? Selon les dernières informations de RMC , cette piste « est très, très froide ». Ce vendredi, La Provence ne donne également pas de meilleures nouvelles sur ce dossier Pickeu, assurant que les contacts ne se seraient toujours pas accélérés et que Jacques-Henri Eyraud ne l’aurait toujours pas rencontré. Pour autant, l’espoir de voir le dirigeant de 50 ans s’installer du côté de l’OM n’aurait pas totalement disparu. En effet, comme le rapporte Le Parisien , un agent qui connait bien les coulisses du club marseillais assure que Pickeu serait toujours une « option séduisante ».

Quid de Longoria et Segura ?