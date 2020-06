Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre à prévoir pour l’avenir de Kamara ?

Publié le 26 juin 2020 à 9h30 par T.M.

Aujourd’hui, Boubacar Kamara dispose de l’une des plus grosses valeurs marchandes à l’OM. Forcément, avec la situation financière actuelle, le club phocéen ne fermerait aucune porte pour sa pépite…

Le 31 août dernier, Boubacar Kamara prolongeait son contrat jusqu’en 2022 avec l’OM. Toutefois, aujourd’hui, ce n’est pas du tout sûr que l’on revoit le joueur de 20 ans sous le maillot phocéen. En effet, polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale ou comme sentinelle, le protégé d’André Villas-Boas a éveillé l’intérêt de plusieurs écuries européennes. De quoi forcément faire monter sa cote et compte tenu de la situation actuelle sur la Canebière, on ne dira pas non pour récupérer un joli chèque. Bien que Jacques-Henri Eyraid ait assuré que ça ne serait pas les soldes cet été à l’OM, il faut quand même vendre et le départ de Kamara pourrait bien être une réalité.

Kamara veut rester, mais…