Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un dossier brûlant !

Publié le 26 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivait initialement en fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa aurait donné son accord pour une prolongation de quatre ans et devrait donc poursuivre l’aventure dans la capitale.

Au même titre que Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva, Layvin Kurzawa (27 ans) arrive au terme de son contrat avec le PSG et semblait, comme c’est le cas pour ses compères cités précédemment, promis à un départ libre cet été. Mais depuis quelque temps, Leonardo se pencherait sérieusement sur la possibilité de prolonger Kurzawa, d’autant que l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco est un profil très apprécié par Thomas Tuchel. Et le PSG serait sur le point de régler ce dossier…

Kurzawa ok pour une prolongation de 4 ans