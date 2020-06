Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fait passer un message clair à Draxler

Publié le 26 juin 2020 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Julian Draxler serait poussé vers la sortie par le PSG. Le club parisien aurait fait comprendre à l'Allemand que son temps de jeu allait considérablement baisser et qu'il était mieux pour lui de prendre le large cet été.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Julian Draxler pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Alors qu'une prolongation ne serait pas à l'étude, le milieu offensif de 26 ans pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Toutefois, selon les dernières informations de Sport Bild , Julian Draxler verrait les choses d'une toute autre manière. Alors qu'il ne voudrait pas quitter le PSG, l'international allemand souhaiterait absolument aller au bout de son contrat. De son côté, Leonardo tenterait le tout pour le tout pour convaincre Julian Draxler de partir cet été.

Leonardo pousserait Julian Draxler vers la sortie