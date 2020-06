Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel annonce la couleur pour l'avenir de Draxler !

Publié le 26 juin 2020 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Julian Draxler pourrait quitter le PSG cet été. Thomas Tuchel a lâché ses vérités sur l'avenir de son milieu offensif allemand.

Julian Draxler pourrait faire ses valises et quitter le PSG cet été. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, le milieu offensif allemand serait loin d'une prolongation. Pour ne pas voir Julian Draxler quitter le PSG librement dans un an - comme Thomas Meunier vient de le faire en s'engageant avec le Borussia Dortmund - Leonardo pourrait le pousser vers la sortie dès la prochaine fenêtre de transferts. De son côté, Thomas Tuchel compte sur son numéro 23 jusqu'à la fin de la saison, mais ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait.

«Julian Draxler ? Ce n'est pas seulement mon choix»