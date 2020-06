Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme course à sept clubs dans le feuilleton Aouchiche ?

Publié le 26 juin 2020 à 10h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Adil Aouchiche ne devrait plus porter les couleurs du PSG. La pépite de 17 ans serait partagée entre l'ASSE, le Stade Rennais, le LOSC, le Bayern, le Borussia Dortmund, le Bayer et le RB Leipzig.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Adil Aouchiche se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la pépite de 17 ans était destinée à rejoindre l'ASSE, mais la donne a totalement changé dernièrement. Selon nos informations du 20 juin, le Bayern et le Bayer ont fait une entrée fracassante sur ce dossier. A tel point qu'Adil Aouchiche, qui est de plus en plus enclin à rejoindre la Bundesliga, ne sait plus où donner de la tête actuellement. Dorénavant, le milieu de terrain formé au PSG serait plus que jamais partagé entre la France et l'Allemagne.

Une bataille XXL franco-allemande pour Adil Aouchiche ?