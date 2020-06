Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé revient sur deux départs marquants !

Publié le 26 juin 2020 à 16h45 par La rédaction

Lassana Diarra et Gianluigi Buffon ne sont pas restés longtemps au PSG mais semblaient être très appréciés. C'est en tout cas l’impression que donne Kylian Mbappé.

Lassana Diarra et Gianluigi Buffon se sont croisés au PSG. L'ancien milieu de terrain de l'OM a été recruté en janvier 2018 par le club de la capitale, mais son passage ne s'est pas vraiment révélé concluant et il est reparti en février 2019. Concernant Gianluigi Buffon, il avait été mis en concurrence directe avec Alphonse Areola, et le gardien italien est retourné à la Juventus un an seulement après son arrivée. Toutefois, de ces passages express, Kylian Mbappé retient du positif et semble regretter ces départs

« Il m’a aidé lors des moments compliqués »