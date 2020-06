Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le jackpot pour Kurzawa avec sa prolongation ?

Publié le 26 juin 2020 à 15h45 par A.D.

Layvin Kurzawa serait de plus en plus proche de parapher un nouveau contrat avec le PSG. L'arrière gauche français devrait prolonger pour quatre années et passer d'un salaire de 3 à 6M€ par saison.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa ne devrait pas quitter le PSG cet été. Avant le coronavirus et la crise qu'elle a engendrée, le PSG aurait été disposé à laisser filer son latéral gauche cet été, comme il vient de le faire avec Thomas Meunier, parti vers le Borussia Dortmund. Désormais, la donne aurait totalement changé pour Layvin Kurzawa et le PSG souhaiterait désormais le prolonger. Alors que le dossier serait en très bonne voie, l'ancien de l'AS Monaco devrait parapher un nouveau contrat de quatre saisons et voir son salaire multiplié par deux.

Un salaire doublé pour Layvin Kurzawa ?