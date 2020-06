Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler connaitrait déjà la date de son départ !

Publié le 24 juin 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, d’autant qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, Julian Draxler aurait déjà pris une décision forte à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Julian Draxler (26 ans) ferait partie des éléments poussés vers la sortie par Leonardo pour ce mercato estival, au même titre qu’Ander Herrera ou encore Leandro Paredes. Mais l’international allemand, qui ne semble clairement plus entrer dans les plans de Thomas Tuchel, ne l’entend pas de cette oreille et aurait d’autres projets pour son avenir au PSG même s’il ne lui reste plus qu’une année de contrat.

Draxler vers un départ libre en 2021 ?