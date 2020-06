Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, départ inéluctable

Publié le 24 juin 2020 à 7h00 par La rédaction

Lorsque l’on analyse le contexte entourant Antoine Griezmann à Barcelone, l’option d’un départ avant la fin du mercato en octobre semble quasi inévitable.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif L’Equipe livre des indications extrêmement claires au sujet d’Antoine Griezmann, affirmant que l’attaquant champion du monde était déterminé à rester à Barcelone avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Griezmann serait déterminé à s’y imposer quoiqu’il arrive. Ses intentions apparaissant donc limpides et très probablement sincères. Le problème, c’est que le contexte apparaît aujourd’hui impossible pour le joueur, au point que son départ dans quelques semaines, ou en tout cas avant la fin du mercato début octobre, apparaît quasi inéluctable.

Contexte quasi impossible