Mercato - PSG : Les dés semblent jetés pour Gianluigi Donnarumma...

Publié le 26 juin 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Depuis son passage au Milan AC, Leonardo serait totalement séduit par Gianluigi Donnarumma. De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, le directeur sportif italo-brésilien voudrait absolument retrouver le gardien de 21 ans à Paris. Alors qu'il souhaiterait récupérer Gianluigi Donnarumma gratuitement l'été prochain, Leonardo pourrait voir son plan totalement anéanti par Paolo Maldini.

Leonardo serait un grand fan de Gianluigi Donnarumma. Passé par le Milan AC avant de faire son retour au PSG, le directeur sportif italo-brésilien a côtoyé le jeune gardien de 21 ans. Lors de cette cohabitation chez les Rossoneri , Gianluigi Donnarumma aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Et depuis son rapatriement au PSG, le dirigeant italo-brésilien voudrait attirer la pépite italienne vers Paris. Alors que Gianluigi Donnarumma sera en fin de contrat en juin 2021, Leonardo souhaiterait profiter de la situation. Si dans un premier temps, il aurait prévu de récupérer le Milanais a moindre cout cet été, le directeur sportif du PSG aurait changé d'avis et envisagerait désormais de le recruter gratuitement dans un an.

Un échange décisif entre Maldini et Donnarumma ?

D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , Leonardo voudrait toujours s'attacher les services de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait changé son fusil d'épaule. En effet, Leonardo prévoirait de lancer un assaut pour Gianluigi Donnarumma, mais pas cet été. A en croire le média transalpin, l'ancien du Milan AC n'aurait pris aucune mesure concrète en vue du prochain mercato estival. Néanmoins, il devrait le faire à partir du mois de janvier 2022. Si Gianluigi Donnarumma ne prolonge pas avec le Milan AC, Leonardo envisagerait de passer à l'action pour un transfert libre. Malgré tout, les Rossoneri ne s'inquièteraient pas pour autant et ne verraient aucun danger concernant un départ libre de Gianluigi Donnarumma.

Une réunion au sommet imminente avec Mino Raiola ?