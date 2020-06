Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 26 juin 2020 à 22h00 par D.M.

Prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos devrait retourner au Real Madrid à la fin de la saison. Mais le joueur a ouvert la porte à un départ cet été et a indiqué qu’il pourrait rejoindre son ancien club, le Bétis Séville.

Ce mercredi, Arsenal a annoncé la prolongation de plusieurs joueurs dont Dani Ceballos qui restera à Londres jusqu’à la fin de la Premier League. Ensuite, le milieu de terrain devrait retourner au Real Madrid qui l’a prêté cette saison afin qu’il puisse obtenir du temps de jeu. Mais Zinédine Zidane n’est pas certain de lui offrir la saison prochaine ce qu’il recherche. La concurrence est rude au poste de milieu de terrain et Dani Ceballos pourrait de nouveau être contraint de quitter le Real Madrid. Interrogé sur son avenir, le joueur espagnol a clairement ouvert la porte à un départ et notamment vers le Bétis, son club formateur.

« Le Bétis ? C’est une option »