Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vélodrome, rachat... Nouvelle révélation sur le projet de Boudjellal !

Publié le 26 juin 2020 à 21h15 par B.C.

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé son implication dans un projet colossal pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Des investisseurs du Golfe souhaiteraient en effet mettre la main sur le club phocéen, mais pas forcément sur le stade Vélodrome.

L'OM va-t-il se mettre à « rêver plus grand » comme son rival parisien ? C'est une possibilité avec les révélations divulguées ce vendredi. À la recherche d'un club de football depuis la fin de son aventure au RCT, Mourad Boudejellal a annoncé être impliqué dans un projet XXL pour le rachat de l'OM. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet », a indiqué le Varois sur RMC . D'après les informations du Figaro confirmées depuis par l' AFP , la somme de 700M€ serait attendue dans ce projet. 300M€ servirait à l'achat pur du club, 200M€ pour effacer les dettes du club et 200M€ pour le mercato.

L'acquisition du Vélodrome ne ferait pas partie du plan des intéressés

Ainsi, aucune part de cette enveloppe ne servirait à l'acquisition du Stade Vélodrome, et pour cause, cela ne serait pas dans l'esprit des investisseurs du Golfe intéressés par l'OM révèle ce vendredi Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro spécialiste du Moyen-Orient. « Cela ne fait pas partie du projet. Le Vélodrome fait partie de l'ADN de la ville de Marseille », lui a ainsi confié une source proche des négociations.