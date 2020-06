Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Toulon... Les révélations de Boudjellal sur le rachat de l'OM !

26 juin 2020

Impliqué dans un énorme projet de rachat pour l'Olympique de Marseille chiffré à 700M€, Mourad Boudjellal s'est prononcé ce vendredi sur cette opération qui pourrait être historique.

C'est une véritable bombe qui est tombée ce vendredi pour les supporters de l'OM. Alors que la vente du club semblait au point mort suite aux récents démentis de l'entourage Al-Walid ben Talal à ce sujet, c'est un nom bien connu du paysage sportif français qui a fait surface dans la matinée. Mourad Boudjellal, désireux de se lancer dans le football suite à son aventure réussie dans le club de rugby du RC Toulon, pourrait rebondir du côté de l'OM aux côtés d'investisseurs du Moyen-Orient. D'après les informations divulguées par Var Matin et L’Équipe , l'ancien président emblématique du RCT pourrait être à la tête d'un nouveau projet XXL à l'OM qui aurait de quoi « faire pâlir le PSG », aux mains du Qatar. Des révélations rapidement confirmées par le principal intéressé sur RMC .

Un projet à 700M€ pour l'OM

« Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt », a expliqué Boudjellal dans les Grandes Gueules . Peu après, Le Figaro a apporté des précisions sur ce projet titanesque qui pourrait prendre place dans la cité phocéenne. Il y a deux semaines, un fonds de sociétés privées et étatiques du Moyen-Orient représenté par un homme d'affaires franco-tunisien, qui pourrait être Mohamed Ayachi Ajroudi, aurait versé sur un compte de la banque Rothschild la somme de 700M€ en vue du rachat de l'Olympique de Marseille. Ce montant colossal pourrait ainsi être réparti de la façon suivante : 300 M€ pour convaincre le propriétaire actuel Frank McCourt de lâcher sa place, 200 M€ pour éponger la dette du club phocéen et une enveloppe de 200 M€ pour le mercato. Un énorme coup de tonnerre sachant que l'ancien homme fort du rugby français semblait engagé dans la reprise d'un autre club bien moins médiatique, le Sporting Club Toulon.

Boudjellal, partagé entre le Sporting Toulon et l'OM

Mourad Boudjellal est en effet très attaché à la ville de Toulon et a fait le forcing depuis son départ du RCT pour débarquer au Sporting. Problème, Claude Roye, le propriétaire du club de football de la ville, était jusqu'à très récemment réticent à l'idée de laisser sa place. Pourtant, le 19 juin, rebondissement de taille puisqu'un accord de principe est annoncé entre Boudjellal et Joye grâce à l'intervention du maire de Toulon, Hubert Falco. Boudjellal confirme en affichant toutefois une réserve suite à des engagements pris entre temps. « Je verrai s’il est possible de me désengager de là où je me suis engagé », expliquait-il en conférence de presse vendredi dernier. « Je suis très attaché à ma ville, aux Toulonnais, et tout ce qui touche à Toulon j’ai envie d’en faire partie ! Maintenant je le répète, je vais tout faire pour en être et ramener ce club en Ligue 1, mais je serai obligé, si ce n’est pas possible autrement, de respecter les engagements que j’ai pris ailleurs ». Ce projet, c'est donc celui de l'OM comme l'a avoué le principal intéressé dans une nouvelle conférence de presse organisée ce vendredi dans l'après-midi : « J’ai été approché il y a quelque temps par un homme d’affaires franco-tunisien qu’il portait des fonds issus de l’énergie, de l’eau et du pétrole. Il souhaite faire une offre de rachat à M. McCourt. Ils m’ont approché pour être le porteur du projet. J’ai donné mon accord. Même si c’est un projet qui me fait peur. Mais je me suis engagé avec un homme d’affaires. Si cette offre est acceptée par McCourt, je serai obligé de tenir mes engagements ».

