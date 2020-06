Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, Moyen-Orient… Boudjellal prépare un projet pharaonique pour oublier McCourt

Publié le 26 juin 2020 à 11h30 par T.M. mis à jour le 26 juin 2020 à 11h53

Le dossier de la vente de l’OM ne cesse de revenir sur la table. Et en coulisses, un projet pharaonique serait en train de se monter avec aux commandes un certain… Mourad Boudjellal.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt est de plus en plus annoncé sur le départ. En effet, les résultats du club phocéen, à la fois sur le plan sportif et financier, sont loin d’être ceux escomptés. De quoi faire dire à beaucoup que l’Américain pourrait rapidement laisser sa place. Toutefois, les démentis se sont multipliées ces dernières semaines. Alors qu’Al-Walid bin Talal était annoncé comme un candidat au rachat de l’OM, dans l’entourage du Saoudien, on avait fait savoir que c’était faux. De même, le clan McCourt avait assuré à plusieurs reprises qu’un départ n’était pas d’actualité. D’ailleurs, ce vendredi, La Provence assure que le propriétaire de l’OM ferait savoir en privé qu’il n’a pas l’intention de vendre. Toutefois, il semblerait bien qu’un énorme coup de tonnerre soit en préparation du côté de la Canebière.

Boudjellal, le prochain homme fort de l’OM !

La page Frank McCourt pourrait rapidement être tournée. Et à en croire les informations de Var Matin , c’est Mourad Boudjellal qui serait aux commandes de ce projet XXL en coulisses. Ancien patron du RCT, il veut désormais s’implanter dans le monde du football, lui qui doit notamment racheter le Sporting Toulon. Mais il pourrait désormais voir plus grand avec l’OM et comme le précise le média régional, ce projet aurait de quoi « faire pâlir le PSG ». En effet, en négociations avec des émissaires du Moyen-Orient, Boudjellal pourrait se retrouver à la tête d’un projet où des sommes folles pourraient être dépensées. Des centaines de millions d’euros sont ainsi évoquées. L’ancien patron du RCT pourrait alors devenir le prochain homme fort de l’OM, le PDG du club phocéen.

Le processus de rachat lancé en coulisses ?