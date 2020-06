Rugby

Rugby : Boudjellal met les choses au clair concernant le Sporting Toulon !

Publié le 19 juin 2020 à 20h35 par B.C.

Alors que le Sporting Club Toulon a annoncé ce vendredi l'arrivée prochaine de Mourad Boudjellal, le principal intéressé s'est prononcé sur le sujet en début de soirée.

Que de rebondissements dans ce dossier ! Alors que l'on pensait que Mourad Boudjellal avait tourné la page Sporting, le club toulonnais a finalement annoncé ce vendredi l'existence d'un accord de principe entre l'ancien patron du RCT et Claude Joye, actionnaire du Sporting Club Toulon, grâce à l'intervention du maire de la ville, Hubert Falco. Mourad Boudjellal devrait donc devenir le prochain président du club de football de Toulon et ainsi avoir les pleins pouvoirs, tandis que Joye restera actionnaire majoritaire. Interrogé sur cette arrivée au Sporting, Mourad Boudjellal a confirmé cette information auprès de France TV , tout en ayant une « réserve » suite à des engagements pris entre temps.

Boudjellal confirme sa venue au Sporting Club Toulon, mais...