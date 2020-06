Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal répond aux attaques de Lemaître !

Publié le 17 juin 2020 à 9h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien patron du RCT, s’est exprimé au sujet de la dernière sortie de Bernard Lemaître.

Décidément, on n’est pas près de les réconcilier. Depuis son départ du RCT et son passage de flambeau, Mourad Boudjellal n’épargne pas Bernard Lemaître, son successeur. Ce dernier le lui rend bien, puisqu’il s’est montré très critique lors d’une récente conférence de presse... sans toutefois jamais nommer Boudjellal. « Le nouveau modèle économique essaye de faire en sorte que le chiffre d’affaire s’équilibre. C’est quelque chose qui n’a pas pu être fait ces deux dernières saisons » a expliqué l’actuel président de Toulon. « Le club, à peu de choses près, a perdu deux fois 10M€ (…) C’est pour cette raison qu’il a fallu que j’intervienne. Sans moi, le club serait en Fédérale 1 ».

« Une fois de plus, Lemaître n’a rien compris »