Rugby

Rugby - Top 14 : Ce gros coup de gueule de Christophe Dominici...

Publié le 11 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu’il est impliqué dans le rachat de Béziers, Christophe Dominici a poussé un coup de gueule à ce sujet.

Que se passe-t-il dans le rachat de Béziers ? Alors qu’un protocole de confidentialité a été signé entre la direction et les possibles repreneurs, ce dossier autour de la vente du club semble s’éterniser en coulisses. Si les négociations se poursuivent entre avocats, Christophe Dominici s’agace de l’avancée du dossier qui ne va pas assez vite à son goût.

Dominici s’impatiente et fustige la direction